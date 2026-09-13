Resumen: La Aeronáutica Civil desplegó un operativo de búsqueda y rescate tras perder contacto con una aeronave que volaba desde el Chocó hacia Guaymaral. Una baliza de emergencia se activó en una zona montañosa de difícil acceso.

¡Emitió señal de emergencia! Aerocivil busca avioneta Cessna que se perdió entre Condoto y Bogotá

Minuto30.com .- Las autoridades aeronáuticas del país se encuentran en máxima alerta desde la mañana de este domingo 13 de septiembre, luego de que se reportara la desaparición de una avioneta tipo Cessna T206, identificada con la matrícula HK4985.

La aeronave, que se encuentra al servicio de la Patrulla Aérea Civil Colombiana, despegó desde el municipio de Condoto (Chocó) y tenía como destino el Aeropuerto de Guaymaral, ubicado en el norte de Bogotá. De acuerdo con los registros oficiales de la empresa, en el vuelo viajaban cinco personas: un piloto al mando y cuatro pasajeros.

Pérdida de comunicación y señal de emergencia

Según el comunicado oficial emitido por la Aeronáutica Civil (Aerocivil), los controladores aéreos tuvieron el último contacto por radio con la tripulación exactamente a las 9:23 a. m.

Minutos después de que se cortara la comunicación, los radares y sistemas de alerta confirmaron la activación de la radiobaliza de emergencia (ELT por sus siglas en inglés) de la aeronave, un dispositivo que emite señales de auxilio en caso de impactos o aterrizajes forzosos.

Operativo en zona de difícil acceso

Las coordenadas arrojadas por la señal de emergencia ubican a la avioneta en inmediaciones del agreste Cerro Tatamá con una altura de 4200 msnm, en límites entre Chocó, Valle del Cauca y Risaralda, específicamente a 33 millas del VOR de Pereira.

Debido a que esta área montañosa se caracteriza por su compleja topografía y difícil acceso terrestre, la Aerocivil activó de inmediato sus protocolos de búsqueda y salvamento. En este momento, los equipos de rescate avanzan a toda marcha tratando de sortear las condiciones geográficas para llegar al punto exacto de la señal y establecer el estado de los cinco ocupantes.