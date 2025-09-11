Minuto30
    El camino a Emiratos Árabes Unidos: Así se conformó la Selección Colombia de e-football para la FIFAe Nations Cup
    Colombia de e-football: Sergio Cabrera y Fabián Galindo ganan campeonato nacional y representarán al país en la FIFAe Nations Cup. Foto: FCF
    Resumen: La Federación Colombiana de Fútbol y Movistar organizaron un campeonato nacional de e-football para seleccionar a los representantes de Colombia en la disciplina. El torneo, que incluyó categorías para consola y dispositivos móviles, culminó con la victoria de la pareja conformada por Sergio Cabrera y Fabián Galindo. Este dúo se impuso en una emocionante final celebrada en el Movistar GameHub de Bogotá, y con su triunfo, se convirtieron en los primeros jugadores en representar a la Selección Colombia de e-football, con el objetivo de clasificar a la FIFAe Nations Cup 2025 que se llevará a cabo en los Emiratos Árabes Unidos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Federación Colombiana de Fútbol, en colaboración con Movistar, organizó el campeonato nacional de e-football, un evento que marcó la pauta para la selección de los representantes de Colombia en esta disciplina.

    El torneo, que buscaba a los mejores talentos del país, contó con dos categorías principales: una para jugadores en consola, compitiendo en equipos de dos, y otra para dispositivos móviles, en una modalidad individual.

    Esta iniciativa representa un paso significativo para la profesionalización de los deportes electrónicos en el país.

    El camino hacia la gloria estuvo lleno de desafíos. La fase de grupos, que arrancó con 128 jugadores, se fue decantando hasta definir a los cuatro equipos semifinalistas de la categoría de consola.

    En un enfrentamiento vibrante, la dupla conformada por Sebastián Paniagua Bermúdez (@lucker7) y David Alejandro Peláez (@Davalti) se midió contra Sergio Cabrera (@serginio) y Fabián Galindo Muñoz (@fagamo), siendo estos últimos quienes lograron asegurar su cupo en la gran final.

    La otra semifinal no se quedó atrás en intensidad. En ella, Miguel Santiago Reyes (@tigresu) y Erick Torres (@eritor) chocaron contra Juan López García (@juanlo) y Andrés Solano (@andru).

    Tras un partido reñido, la pareja de López y Solano demostró su habilidad y se impuso, sellando su boleto para la ronda final. Con ambos finalistas definidos, el escenario estaba listo para un desenlace inolvidable.

    La final se disputó en el Movistar GameHub de Bogotá, un ambiente cargado de emociones y expectación.

    El encuentro decisivo comenzó con un gol tempranero de volea de Sergio Cabrera, que le dio la ventaja a su equipo.

    Esa anotación marcó el rumbo del partido y, finalmente, consagró a Sergio Cabrera (@serginio) y Fabián Galindo Muñoz (@fagamo) como los campeones nacionales. Con este triunfo, se ganaron el derecho y el honor de representar a Colombia.

    De esta manera, Sergio Cabrera y Fabián Galindo se convierten en los primeros representantes de la Selección Colombia de e-football en la categoría de consola.

    Ahora, tendrán la gran responsabilidad de vestir la camiseta tricolor y llevar el talento colombiano a las Eliminatorias Sudamericanas, con la mira puesta en la FIFAe Nations Cup 2025 que se celebrará en los Emiratos Árabes Unidos.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

