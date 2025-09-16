La tenista colombiana Emiliana Arango ha subido al puesto 53 del ranking mundial de la WTA, consolidándose como la mejor raqueta femenina del país.

Este ascenso se debe a su destacada actuación en el WTA 500 de Guadalajara, donde alcanzó la final del torneo.

Con un total de 1180 puntos, Arango no solo lidera el ranking nacional, sino que también se posiciona como la segunda latinoamericana mejor ubicada.

Emiliana está solo por detrás de la brasileña Beatriz Haddad Maia, quien se encuentra en el puesto 25 con 1775 unidades.

En su camino hacia la final del torneo mexicano, Emiliana superó a figuras como la polaca Magda Linette.

También se ubicó mejor que la australiana Storm Hunter, la canadiense Marina Stakusic y la francesa Elsa Jacquemot.

¡Gigante! Emiliana Arango se mete en el top 60 de la WTA

En la final, disputada este domingo contra la joven estadounidense Iva Jovic, la colombiana presentó problemas físicos que afectaron su rendimiento.

A pesar de su esfuerzo en el primer set, cayó 4-6, y en el segundo, con un notable declive en su condición, perdió 1-6.

Con este resultado, Arango logra su segundo subcampeonato en un torneo de categoría WTA 500 en la temporada, un hecho histórico para el tenis colombiano.

Y es que no es para menos, ya que se convierte en la primera tenista nacional en llegar a dos finales de este tipo en el mismo año.

A principios de marzo, la colombiana también fue subcampeona en el WTA 500 de Mérida, también disputado en México.

