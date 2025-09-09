Emigdio Alberto García desapareció en Amalfi

Resumen: Emigdio Alberto García Barrientos desapareció el 20 de junio de 2023 en una finca ubicada en el municipio de Amalfi. Al momento de su desaparición tenía 34 años de edad.

Emigdio Alberto García Barrientos desapareció el 20 de junio de 2023 en una finca ubicada en el municipio de Amalfi. Al momento de su desaparición tenía 34 años de edad.

En cuanto a sus características físicas, Emigdio tiene contextura delgada, rostro ovalado y piel trigueña. Su cabello es liso, corto y de color castaño claro, mientras que sus ojos son café y de tamaño mediano. Tiene barba estilo chivera, aunque poco poblada, y no tiene bigote. Sus labios y boca son medianos.

Como señales particulares, posee varios tatuajes visibles: uno con tribales en el hombro izquierdo, otro que recorre la parte posterior del antebrazo derecho, y un tercero en la parte superior de la mano derecha con huellas de pies de bebé.

