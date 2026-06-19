Emergencia por lluvias en Segovia: alcalde confirma que no hubo pérdidas humanas

Resumen: Desde el inicio de la contingencia, las autoridades locales han mantenido presencia en el territorio para evaluar la situación de primera mano y coordinar las labores de mitigación.

Minuto30.com .- El alcalde del municipio de Segovia, Edwin Castañeda, entregó un balance detallado sobre la emergencia provocada por las fuertes lluvias registradas durante la noche anterior. Desde la calle La 40, identificada como uno de los puntos más críticos, el mandatario informó que las precipitaciones afectaron gravemente diversos sectores de la localidad. Entre las zonas con mayor impacto se encuentran los barrios Galán (específicamente en los sectores Julio Rincón y Puente Tierra), Marquetalia, 13 de mayo y la calle principal de la recta del Tigrito.

A pesar de la magnitud de la emergencia, que resultó en la pérdida total de los enseres y el mobiliario de múltiples viviendas e incluso desencadenó un incendio estructural producto de las inundaciones, el alcalde confirmó que afortunadamente no se reportaron pérdidas humanas. Desde el inicio de la contingencia, las autoridades locales han mantenido presencia en el territorio para evaluar la situación de primera mano y coordinar las labores de mitigación.

Fotos sacadas de redes sociales. Fotos sacadas de redes sociales.

En respuesta a la emergencia, la administración municipal activó de manera inmediata a los organismos de socorro y al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. Como medida de atención preventiva, cerca de ocho familias debieron ser reubicadas en un albergue temporal. Simultáneamente, los equipos continúan avanzando en la ejecución de un censo poblacional y en la evaluación de daños y necesidades, lo que permitirá determinar el número exacto de damnificados y activar, en caso de ser necesario, las rutas de apoyo correspondientes a nivel departamental y nacional.

Finalmente, el mandatario local aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de agradecimiento frente a la solidaridad demostrada ante la tragedia. Castañeda destacó el apoyo incondicional brindado no solo por los habitantes de Segovia, sino también por las comunidades vecinas de la región del nordeste, como el municipio de Remedios, y por los ciudadanos del Área Metropolitana que han estado dispuestos a colaborar en la atención y recuperación del municipio.