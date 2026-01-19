Menú Últimas noticias
    Publicado por: Sara Cespedes

    Foto: Hospital Padre Clemente Giraldo
    Emergencia hospitalaria en el Oriente: Granada supera el 200 % de ocupación en urgencias y hospitalización

    Resumen: El Hospital Padre Clemente Giraldo en Granada, Antioquia, registra una ocupación superior al 200% en urgencias y hospitalización debido al aumento de enfermedades respiratorias y otras patologías agudas. La institución hace un llamado a la comunidad para usar los servicios de urgencias solo en casos críticos, priorizando la atención de quienes más lo necesitan.

    Los servicios de urgencias y hospitalización del Hospital Padre Clemente Giraldo, en Granada, registran niveles de ocupación superiores al 200 %, en medio de un incremento de consultas por enfermedades respiratorias y otras afecciones agudas. La situación refleja una fuerte presión sobre la capacidad del centro médico y sobre el personal de salud, que continúa atendiendo a los pacientes con dedicación y compromiso.

    La entidad advierte que la alta demanda ha generado congestión en los servicios, lo que hace más difícil priorizar a los casos de mayor gravedad. Por ello, las autoridades sanitarias hacen un llamado a la comunidad para evaluar cuidadosamente la necesidad de acudir a urgencias. Los síntomas considerados críticos incluyen dificultad para respirar, dolor intenso en el pecho, pérdida de conciencia, sangrados abundantes, fiebre persistente en niños pequeños, traumatismos severos y alteraciones neurológicas agudas.

    Por el contrario, problemas leves como gripe ligera, controles médicos rutinarios, síntomas crónicos estables o trámites administrativos deben canalizarse a través de consultas externas o servicios ambulatorios, para reducir la presión sobre los servicios de urgencias y hospitalización y garantizar atención inmediata a quienes realmente lo necesiten.

    Situaciones similares se han registrado en otros municipios del Oriente de Antioquia, como Rionegro, donde también se reporta saturación hospitalaria debido al aumento de consultas por enfermedades respiratorias y afecciones agudas.

    El Hospital Padre Clemente Giraldo recalca que el personal sanitario mantiene su labor de manera constante, pese a la sobreocupación, y que estas medidas buscan optimizar los recursos disponibles, descongestionar los servicios y garantizar la atención oportuna de los casos graves.

    La institución enfatiza que la cooperación de la ciudadanía es fundamental para garantizar la correcta gestión de los servicios de salud, especialmente durante esta coyuntura, en la que la demanda supera ampliamente la capacidad instalada del hospital.


