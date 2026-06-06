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Resumen: Una parte de la cubierta de Unicentro Medellín colapsó durante la tarde de este sábado, provocando una emergencia que dejó entre siete y diez personas con lesiones leves. El centro comercial activó sus protocolos de atención, mientras Bomberos Medellín, el Dagrd y organismos de salud atendieron la situación y adelantan evaluaciones para establecer las causas del incidente.

¡Emergencia en Medellín! Parte de un techo colapsó en Unicentro y dejó varias personas heridas

Una emergencia se registró durante la tarde de este sábado en el centro comercial Unicentro Medellín, luego de que una parte de la cubierta de la edificación colapsara en una zona del establecimiento, generando momentos de preocupación entre visitantes y trabajadores.

Tras el incidente, el centro comercial activó de manera inmediata sus protocolos y desplegó a su brigada de emergencias para brindar asistencia a quienes se encontraban en el lugar. Posteriormente, organismos de socorro de la ciudad llegaron para apoyar las labores de verificación.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, entre siete y diez personas resultaron con lesiones leves como consecuencia de la caída de la estructura. Los afectados fueron valorados por personal de salud que acudió al sitio.

Bomberos y Dagrd apoyan la atención

Luego de conocerse la emergencia, unidades del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) y del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín se desplazaron hasta el centro comercial para acompañar las labores de respuesta y evaluar las condiciones del área afectada.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que los equipos de Bomberos Medellín estaban acompañando las labores desplegadas en Unicentro tras el colapso de la cubierta.

“A esta hora, nuestro equipo de #BomberosMedellín acompaña la atención de una emergencia en Unicentro, donde se presentó el colapso de una cubierta”, manifestó el mandatario a través de sus redes sociales.

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Asimismo, indicó que el centro comercial reaccionó de forma inmediata mediante la activación de sus protocolos internos y realizó una primera atención a los afectados antes de la llegada de los organismos de emergencia.

A esta hora, nuestro equipo de #BomberosMedellín acompaña la atención de una emergencia en Unicentro, donde se presentó el colapso de una cubierta. El centro comercial activó de inmediato sus protocolos y realizó la atención inicial. De manera preliminar, se reportan entre 7 y… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 6, 2026 Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Área afectada permanece bajo evaluación

Mientras avanzan las inspecciones técnicas, algunas zonas cercanas al punto donde ocurrió el colapso permanecen bajo revisión para establecer el alcance de los daños y esclarecer el origen de la emergencia.

Imágenes compartidas por ciudadanos muestran el área acordonada mientras personal especializado adelanta las verificaciones correspondientes. Por ahora, las autoridades no han entregado información adicional sobre afectaciones estructurales distintas a la zona comprometida.

#ATENCIÓN I Se reporta emergencia en el CC Unicentro de Medellín. En ese lugar un techo colapsó y, de manera preliminar, sí se indica que hay algunas personas lesionadas. En el sitio, las autoridades están atendiendo la emergencia y el CC evalaundo la situación

En desarrollo… pic.twitter.com/vQFzbWai5w — Caracol Radio Medellín (@CaracolMedellin) June 6, 2026

Desde la administración distrital señalaron que continuarán acompañando el proceso de seguimiento del caso hasta contar con un balance definitivo de lo ocurrido.

Entretanto, el centro comercial trabaja en la consolidación del informe oficial que permitirá esclarecer las circunstancias del incidente y definir las medidas que serán adoptadas tras lo sucedido.

Las autoridades reiteraron que los lesionados presentan afectaciones de carácter leve y continúan siendo atendidos por los organismos de salud desplazados al lugar.