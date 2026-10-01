Resumen: El Metro de Medellín ha hecho un llamado a los usuarios para conservar la calma, acatar las instrucciones del personal operativo y estar atentos a los altavoces de las estaciones. Se espera que, una vez las autoridades competentes finalicen los procedimientos de rigor en la vía férrea, el servicio comercial pueda restablecerse en su totalidad a lo largo de sus estaciones que componen la Línea A.

Emergencia en la Línea A del Metro de Medellín: cierre de estaciones por «incidente con persona en la vía»

Minuto30.com .- La movilidad en el corazón del Valle de Aburrá sufrió una alteración significativa este mediodía tras registrarse un incidente con una persona en la vía férrea de la Línea A del Metro de Medellín. La contingencia obligó a la empresa de transporte masivo a suspender de emergencia el servicio comercial en el tramo central del sistema, implementando una operación sectorizada para intentar mitigar el impacto sobre las decenas de miles de usuarios que se desplazan durante este horario de alta afluencia.

El evento obligó a la activación inmediata de los protocolos de emergencia, lo que implica el corte del fluido eléctrico en las vías y el ingreso del personal de salud, bomberos y autoridades competentes para atender la situación. Este procedimiento, de estricto cumplimiento para salvaguardar la vida y facilitar las labores de rescate o levantamiento, genera inevitablemente retrasos y modificaciones estructurales en las rutas del sistema.

Evolución y Estado de la Operación

La empresa de transporte ha mantenido informados a los usuarios a través de sus canales oficiales, mostrando una rápida evolución en la recuperación parcial del servicio a medida que avanzan las labores de atención:

Primer reporte (12:54 p. m.): El incidente obligó a dividir la operación de la Línea A en dos extremos aislados. El servicio se prestó únicamente entre las estaciones Niquía-Parque Berrío (en el norte) y Poblado-La Estrella (en el sur). Esto dejó temporalmente fuera de servicio a cuatro estaciones estratégicas: San Antonio, Alpujarra, Exposiciones e Industriales.

Actualización y recuperación parcial (1:22 p. m.): Tras casi media hora de labores, el sistema logró habilitar nuevamente el paso por la estación San Antonio, un punto neurálgico de interconexión. Actualmente, la Línea A opera entre Niquía-San Antonio y Poblado-La Estrella.

Estaciones inhabilitadas: Se mantienen cerradas y sin servicio comercial las estaciones Alpujarra, Exposiciones e Industriales.

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Impacto en la Movilidad del Centro de la Ciudad

La interrupción en este tramo específico representa uno de los mayores desafíos logísticos para la ciudad. La estación San Antonio, que afortunadamente logró ser reabierta en la actualización de la 1:22 p. m., es el principal nodo de transferencia que conecta la Línea A con la Línea B (hacia el centro-occidente) y el Tranvía de Ayacucho. Su cierre inicial generó un represamiento de pasajeros que intentaban hacer transferencias hacia diferentes zonas de la ciudad.

Por su parte, las tres estaciones que permanecen fuera de servicio (Alpujarra, Exposiciones e Industriales) abastecen corredores fundamentales de Medellín. Alpujarra es el centro administrativo donde confluyen la Alcaldía y la Gobernación; Exposiciones y aledaños concentran un alto flujo universitario y comercial; e Industriales es el epicentro empresarial y punto de transferencia hacia el sistema Metroplús. La inoperatividad de este tramo obliga a los usuarios a buscar alternativas de transporte público tradicional o a caminar hacia las estaciones habilitadas más cercanas (San Antonio en el centro o Poblado en el sur) para retomar sus trayectos.

El Metro de Medellín ha hecho un llamado a los usuarios para conservar la calma, acatar las instrucciones del personal operativo y estar atentos a los altavoces de las estaciones. Se espera que, una vez las autoridades competentes finalicen los procedimientos de rigor en la vía férrea, el servicio comercial pueda restablecerse en su totalidad a lo largo de sus estaciones que componen la Línea A.