Resumen: El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó a través de sus canales oficiales que los organismos de socorro ya se encuentran en el punto exacto de la emergencia para mitigar el riesgo y proteger a la comunidad.

Emergencia en la Comuna 6: Socavación y fuga de gas ponen en riesgo vivienda en el barrio La Esperanza

Minuto30.com .- Una compleja situación de emergencia se registra la noche de este martes, 31 de marzo, en el noroccidente de Medellín. Un proceso de socavación de un andén ha comprometido la estabilidad de una vivienda y provocado una fuga de gas de alto riesgo en el barrio La Esperanza, perteneciente a la Comuna 6 (Doce de Octubre).

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó a través de sus canales oficiales que los organismos de socorro ya se encuentran en el punto exacto de la emergencia para mitigar el riesgo y proteger a la comunidad.

Detalles de la atención en el barrio La Esperanza

El reporte oficial indica que el equipo del DAGRD (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres) y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín lideran la inspección técnica en la zona. La socavación, que consiste en la pérdida de soporte de tierra bajo el nivel del pavimento, ha generado grietas estructurales en al menos una propiedad, lo que obligó a una intervención inmediata.

De manera paralela, técnicos de EPM (Empresas Públicas de Medellín) trabajan en el control de una fuga de gas originada, presuntamente, por el desplazamiento de tierra que fracturó las redes de distribución local.

“Estamos al frente de la situación. No hay personas heridas”, enfatizó el mandatario local, llevando un parte de tranquilidad respecto a la integridad física de los residentes.

El peligro silencioso de la socavación urbana

La socavación de andenes y vías es un fenómeno que suele agravarse durante las temporadas de lluvias o por fallas en las redes de alcantarillado antiguo. En sectores como el barrio La Esperanza, la topografía y la densidad de construcciones hacen que estos incidentes requieran una evaluación de ingeniería de detalle para evitar colapsos en cadena.

Expertos del DAGRD sugieren que, ante la aparición de grietas profundas en andenes o ruidos extraños en las estructuras, los ciudadanos deben reportar de inmediato a la línea 123.

Recomendaciones de seguridad para los vecinos

Dada la presencia de una fuga de gas activa, las autoridades recomiendan a los habitantes del sector:

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Evitar el uso de llamas abiertas: No encender cigarrillos, fósforos ni estufas hasta que EPM confirme el sellado total de la fuga.

Ventilación: Si percibe olor a gas dentro de su vivienda, abra puertas y ventanas inmediatamente.

Distancia de seguridad: No acercarse al perímetro delimitado por las cintas amarillas del DAGRD. El terreno socavado puede ceder sin previo aviso.

Vehículos de emergencia: Facilitar el tránsito de las cuadrillas de EPM y las máquinas de Bomberos que circulan por las estrechas vías de la Comuna 6.

Se espera que en las próximas horas el equipo técnico de Gestión del Riesgo determine si las familias afectadas requieren albergues temporales o si el daño puede ser mitigado mediante obras civiles urgentes.

La Comuna 6, históricamente resiliente, se mantiene bajo vigilancia constante de las autoridades climáticas y de gestión del riesgo, especialmente en zonas de ladera donde la estabilidad del suelo es una prioridad de la administración distrital.