Resumen: Un acto de vandalismo afectó la infraestructura del acueducto en una vereda de Itagüí, dejando sin servicio de agua a 160 familias tras daños en válvulas y equipos de la planta de tratamiento. La Alcaldía activó un plan de contingencia con carrotanques y entrega de garrafones, mientras avanza la reparación, que podría tardar varios días, y se adelantan investigaciones para identificar a los responsables.

¡Emergencia en Itagüí! Vándalos arrasan con el acueducto de una vereda y dejan sin agua a 160 familias

Un grave hecho de vandalismo tiene en dificultades a decenas de familias en zona rural del municipio de Itagüí, luego de que fuera afectada la infraestructura del acueducto que abastece a una vereda del corregimiento El Porvenir.

De acuerdo con la información conocida, los daños fueron ocasionados por personas aún sin identificar, quienes intervinieron de manera ilegal la planta de tratamiento del sistema de agua, dejando sin servicio a cerca de 160 familias que dependen de esta red para el abastecimiento diario del líquido.

Daños en la infraestructura y afectación a la comunidad

Las afectaciones se concentran en varios componentes esenciales del sistema. Según el balance entregado por la Empresa de Servicios Públicos del municipio, fueron dañadas más de cincuenta válvulas de distintos tamaños, así como equipos fundamentales para el proceso de tratamiento, entre ellos los sistemas de dosificación y clarificación del agua.

Esta situación ha impedido el funcionamiento normal del acueducto, generando la suspensión del suministro en la zona mientras se adelantan las labores de diagnóstico y reparación.

El gerente de la entidad, Hernán Sánchez, rechazó lo ocurrido y se refirió al impacto que ha tenido sobre la comunidad afectada.

“Lamentamos y repudiamos el hecho de vandalismo que deja esta comunidad con afectaciones debido al daño de más de cincuenta válvulas de diferentes diámetros, equipos de dosificación, de clarificación. La alcaldía de Itagüí, nuestro alcalde Diego Torres, a través de la empresa Servicios Públicos, está presente, dándole la solución a este difícil momento”.

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Respuesta institucional y abastecimiento temporal

Ante la emergencia, la administración municipal activó un plan de contingencia para mitigar los efectos de la falta de agua. Mientras avanzan las reparaciones, se dispuso el suministro del recurso mediante carrotanques, además de la entrega de garrafones para apoyar a las familias afectadas.

Estas medidas buscan garantizar el acceso básico al agua mientras se restablece el servicio de manera definitiva en el sector rural.

De manera paralela, la Alcaldía de Itagüí inició un proceso de investigación en conjunto con las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables del daño a la infraestructura pública.

Costos y tiempo de recuperación

Según las estimaciones iniciales, los daños ocasionados al sistema de acueducto ascienden a cerca de 70 millones de pesos. Las labores de reparación ya se encuentran en marcha, aunque desde la administración se advierte que el restablecimiento total del servicio podría tardar aproximadamente ocho días, dependiendo del avance de los trabajos técnicos.

Mientras tanto, la comunidad permanece a la espera de la normalización del suministro, en medio de un escenario que ha generado preocupación por la afectación directa a sus condiciones de vida.

Las autoridades locales reiteraron su rechazo frente a este tipo de acciones que impactan servicios esenciales y afectan directamente a la población, al tiempo que continúan con las labores para recuperar la infraestructura y garantizar nuevamente el acceso al agua en la zona.