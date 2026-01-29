Resumen: Aproximadamente 600 personas abandonaron la edificación siguiendo los protocolos de seguridad. Al lugar se desplazaron de inmediato dos máquinas del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

¡Emergencia en el Palacio de Justicia! Bomberos evacúan el edificio por olores extraños en salas de cómputo

Minuto30.com .- La tarde de este jueves 29 de enero, un ambiente de incertidumbre se apoderó del centro de Bogotá. Cerca de las 2:30 p. m., el Palacio de Justicia tuvo que ser evacuado de manera preventiva luego de que funcionarios y visitantes reportaran olores penetrantes y extraños en las instalaciones. La emergencia se concentró inicialmente en el ala de sistemas y en el costado donde opera el Consejo de Estado.

Evacuación masiva y respuesta de emergencia

Aproximadamente 600 personas abandonaron la edificación siguiendo los protocolos de seguridad. Al lugar se desplazaron de inmediato dos máquinas del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, cuyas unidades iniciaron la inspección técnica para identificar la fuente de los olores y descartar riesgos de asfixia o incendio.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado heridos ni víctimas mortales, pero la restricción de ingreso al recinto se mantiene mientras se ventilan las áreas afectadas.

El misterio del “olor”: ¿Es realmente dióxido de carbono?

Aunque las primeras versiones de testigos hablaban de posibles olores a dióxido de carbono (CO2​), aun no se conoce de donde provenían los extraños olores.

Foco de la emergencia: El ala de sistemas

Las primeras inspecciones sugieren que el origen del problema se sitúa en una de las salas antiguas de computación. Se investiga si un cortocircuito o el fallo en un sistema de refrigeración de los servidores provocó la emanación de los vapores que dispararon las alarmas.