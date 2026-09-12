Resumen: Lo que inicialmente fue reportado a la línea de emergencias como un incendio estructural, resultó ser la conflagración de un vehículo que estaba siendo reparado en la sala de una casa. El fuego afectó las redes eléctricas de la edificación.

Emergencia en Bello: un hombre herido y daños estructurales dejó el incendio de una moto en La Gabriela

Minuto30.com .- En la noche de este viernes 11 de septiembre, una grave emergencia alteró la tranquilidad del barrio La Gabriela, en el municipio de Bello. Una explosión y posterior incendio al interior de una vivienda movilizó a los organismos de socorro, en un hecho que dejó a una persona lesionada y obligó a la suspensión de los servicios públicos en la edificación.

De acuerdo con el reporte oficial entregado por la Secretaría de Gestión del Riesgo y el Cuerpo de Bomberos de Bello, la conflagración no se originó por fallas en la estructura, sino por un error humano. Un hombre de 29 años, que se encontraba de visita en la vivienda, estaba realizando reparaciones mecánicas a una motocicleta en el primer piso del inmueble.

Producto de estas labores, se produjo una fuerte emisión de fuego. En un intento desesperado por salvar la casa, el ciudadano logró arrastrar la motocicleta en llamas hacia la vía pública.

Un herido y rápida reacción de la comunidad

Al arribar al sitio con una máquina de bomberos, una ambulancia y cinco unidades rescatistas, los bomberos confirmaron que los mismos vecinos del sector ya habían logrado controlar el fuego.

Sin embargo, el joven mecánico se llevó la peor parte. El hombre sufrió quemaduras de consideración en sus extremidades superiores y tuvo que ser trasladado de urgencia por la comunidad hacia las instalaciones de la Clínica del Norte, antes de que llegaran las unidades de socorro al lugar.

Inspección y servicios suspendidos

Aunque la rápida extracción de la motocicleta evitó que la vivienda fuera consumida por las llamas, el humo y el calor generaron estragos en la propiedad. Las autoridades entregaron el siguiente balance tras inspeccionar los tres niveles de la edificación:

Daños eléctricos: Se evidenciaron afectaciones directas en el cableado de los contadores de energía del primer y segundo piso. Se solicitó la intervención inmediata de cuadrillas de EPM para revisar las redes.

Corte preventivo: Para garantizar la seguridad de los cuatro residentes habituales de la vivienda (entre ellos un menor de edad), los bomberos cortaron el suministro interno de gas y bajaron los breakers de energía eléctrica, dejando la casa sin servicios.

Revisión estructural: El cuerpo de emergencias solicitó una comisión técnica especializada para realizar una evaluación más profunda al interior de la edificación y descartar daños ocultos.

Tras finalizar las labores de enfriamiento e inspección, la escena fue entregada formalmente a la arrendataria del primer piso con las respectivas recomendaciones de seguridad.