    Publicado por: SoloDuque

    Foto de Minuto30/para ilustrar la nota.
    ¡Embolsado y cobijado! Hallan cuerpo en La Autopista, cerca de La Minorista

    Resumen: El cadáver fue trasladado a Medicina Legal, donde se espera determinar la causa de la muerte y lograr su identificación

    Minuto30.com .- Las autoridades de Medellín investigan un macabro hallazgo ocurrido en la noche del sábado, 13 de diciembre, cerca de las 11:00 p.m., debajo del puente Horacio Toro, en la Autopista Norte.

    El cuerpo, al parecer de sexo masculino, fue encontrado en plena Autopista, en el sentido Norte-Sur, cerca de la zona conocida como la Minorista. La Policía confirmó que el cuerpo estaba envuelto de manera inusual.

    La víctima fue hallada “cuidadosamente” empacada: estaba cubierta primero en una cobija multicolor, luego envuelta en papel vinipel transparente y, finalmente, dentro de costales de fibra.

    Unidades de la Policía Judicial acordonaron la zona para realizar las labores de inspección técnica a cadáver.

    El cadáver fue trasladado a Medicina Legal, donde se espera determinar la causa de la muerte y lograr su identificación.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


