Resumen: Una vez finalizadas las labores judiciales en la vía, el cuerpo fue trasladado bajo estrictos protocolos a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal

Entre bolsas y atado con papel chicle, hallan «embolsado» en la vía a San Félix

Minuto30.com .- La tranquilidad del fin de semana se vio interrumpida por un escabroso suceso en el norte del Valle de Aburrá. En horas de la tarde de este sábado, 27 de junio, las autoridades locales fueron alertadas por la comunidad sobre la presencia de un paquete sospechoso abandonado a un costado de la carretera.

Al llegar al sitio, los uniformados confirmaron el macabro hallazgo de un cuerpo sin vida en la vía que conduce al corregimiento de San Félix, específicamente en el sector aledaño a donde actualmente se adelantan las obras de construcción de un nuevo peaje.

Los detalles de la escena

El área fue rápidamente acordonada por las autoridades competentes para preservar la escena del crimen. De acuerdo con los primeros reportes entregados por los investigadores, las condiciones en las que fue abandonado el cadáver evidencian la crudeza del hecho:

Según testigos, la víctima fue hallada en la modalidad conocida popularmente como «embolsado».

El cadáver estaba completamente envuelto en bolsas plásticas de color negro y fuertemente atado con vinipel o «papel chicle», lo que impidió su reconocimiento visual en el lugar de los hechos.

Debido a las condiciones de embalaje, los peritos forenses no pudieron determinar en el sitio el sexo, la edad aproximada, ni la identidad de la víctima.

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La investigación queda en manos forenses

Tras asegurar el perímetro, el cuerpo de criminalística procedió a realizar la respectiva inspección técnica a cadáver en el lugar del hallazgo, recolectando posibles elementos materiales probatorios en los alrededores de la zona de construcción.

Traslado a Medicina Legal: Una vez finalizadas las labores judiciales en la vía, el cuerpo fue trasladado bajo estrictos protocolos a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Allí, los especialistas adelantarán la necropsia de rigor, la cual será clave para establecer la plena identidad de la víctima, esclarecer las causas exactas de su muerte y aportar pistas a la investigación que ya adelanta la Fiscalía.