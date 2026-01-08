¡Embolsado! Hallan cuerpo dentro de un costal en zona rural de Támesis

Resumen: Versiones extraoficiales señalan que debido al estado en que fue hallado, no ha sido posible establecer su identidad en el sitio, ni la causa de su muerte.

Minuto30.com .- La tranquilidad de la vía que conduce al corregimiento de San Pablo, en jurisdicción del municipio de Támesis, se vio interrumpida por el hallazgo de un cuerpo sin vida. El cadáver, perteneciente a un hombre, fue abandonado a un costado de la carretera bajo la modalidad de “embolsado”, aunque en esta ocasión fue hallado dentro de un costal.

El reporte fue realizado por habitantes de la zona que transitaban por esta vía del Suroeste antioqueño y divisaron el bulto sospechoso, dando aviso inmediato a las autoridades.

Inspección y misterio

Autoridades llegaron al lugar para trasladar el macabro hallazgo hasta el casco urbano.

Versiones extraoficiales señalan que debido al estado en que fue hallado, no ha sido posible establecer su identidad en el sitio, ni la causa de su muerte.

Según contaron testigos, el cuerpo no fue manipulado en la escena para no alterar evidencias, es por ello que las causas exactas de la muerte serán determinadas por Medicina Legal.

El uso de costales para ocultar cadáveres es una práctica recurrente de estructuras criminales que hacen presumir disputas entre ellas.

Las autoridades recolectan información para determinar si el hombre fue asesinado en el lugar del hallazgo o si el cuerpo fue trasladado desde otra zona.