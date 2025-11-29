Embolsado en el barrio Sevilla: lo dejaron amarrado a dos bompers de carro

Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
    El cuerpo, que no ha sido identificado, fue hallado en circunstancias macabras

    Publicado por: SoloDuque

    Foto del lugar en que fue hallado un hombre embolsado este sábado 29 de noviembre, en la ciudad de Medellín
    Resumen: Las autoridades llegaron a la zona, tras ser alertados por ciudadanos que pasaban por el lugar, y acordonaron el sector

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un violento crimen conmociona el nororiente de Medellín, luego de que en la madrugada de este sábado 29 de noviembre de 2025 fuera encontrado el cuerpo de un hombre en el barrio Sevilla.

    El cuerpo, que no ha sido identificado, fue hallado en circunstancias macabras que apuntan a un alto grado de sevicia. La víctima estaba cubierta con costales y una cobija; cuentan testigos que la cabeza fue envuelta en una bolsa de color negra.

    Adicionalmente, el “embolsado” se encontraba amarrado a dos bompers de vehículo, cerca a la entrada de un colegio.

    Las autoridades llegaron a la zona, tras ser alertados por ciudadanos que pasaban por el lugar, y acordonaron el sector; se inició la investigación para determinar la identidad del hombre, la causa de su muerte y los responsables de este violento homicidio que podría apuntar a retaliaciones entre estructuras criminales.

    Aquí má Noticias de Medellín

