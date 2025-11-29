Foto del lugar en que fue hallado un hombre embolsado este sábado 29 de noviembre, en la ciudad de Medellín

Embolsado en el barrio Sevilla: lo dejaron amarrado a dos bompers de carro

Minuto30.com .- Un violento crimen conmociona el nororiente de Medellín, luego de que en la madrugada de este sábado 29 de noviembre de 2025 fuera encontrado el cuerpo de un hombre en el barrio Sevilla.

El cuerpo, que no ha sido identificado, fue hallado en circunstancias macabras que apuntan a un alto grado de sevicia. La víctima estaba cubierta con costales y una cobija; cuentan testigos que la cabeza fue envuelta en una bolsa de color negra.

Adicionalmente, el “embolsado” se encontraba amarrado a dos bompers de vehículo, cerca a la entrada de un colegio.

Las autoridades llegaron a la zona, tras ser alertados por ciudadanos que pasaban por el lugar, y acordonaron el sector; se inició la investigación para determinar la identidad del hombre, la causa de su muerte y los responsables de este violento homicidio que podría apuntar a retaliaciones entre estructuras criminales.

