¡Embolsado en Copacabana! Hallan cuerpo envuelto en cobijas y vinipel

Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2
    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El municipio de Copacabana despertó este jueves con un aterrador hallazgo en su zona rural. Habitantes del sector informaron a las autoridades sobre la presencia de un bulto sospechoso en la calle 50 con carrera 23, en el barrio San Juan.

    Al llegar al sitio, los uniformados de la Policía Metropolitana confirmaron que se trataba de un cuerpo humano, el cual fue abandonado en plena vía pública bajo una modalidad de ocultamiento que ha generado zozobra en la comunidad.

    Envuelto y sellado

    Según el reporte preliminar de las autoridades, el cadáver presentaba las siguientes características:

    Estaba totalmente envuelto en una cobija.

    Tenía múltiples capas de papel vinipel que cubrían el bulto, dificultando la visibilidad del interior.

    Debido a la forma en que fue embalado, las autoridades en el sitio no pudieron establecer el sexo, la edad, ni la causa de muerte de manera inmediata.

    Inspección técnica

    Autoridades, alertadas por la ciudadanía poco antes de las 8 de la mañana de este jueves 8 de enero, se desplazaron hasta este punto del barrio San Juan para realizar la inspección técnica del cadáver. Siguiendo los protocolos de seguridad y para no contaminar posibles evidencias forenses, el cuerpo fue trasladado tal como fue hallado hacia la sede de Medicina Legal en Medellín.

    Allí, los expertos forenses realizarán la apertura del material y la autopsia para determinar si la víctima presenta heridas de arma de fuego, arma blanca o si murió por asfixia mecánica, además de lograr su plena identificación.

    Investigan si el crimen se cometió en el lugar o si el cuerpo fue “tirado” allí durante la madrugada aprovechando la baja iluminación y soledad de la zona.

    Sonia López

