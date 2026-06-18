Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos

    «Embolsado» en Copacabana: Encuentran un cuerpo envuelto en bolsas, en la Autopista Norte

    Debido a las condiciones en las que fue hallado el cadáver, no fue posible determinar de manera preliminar su sexo y causas de la muerte.

    Publicado por: SoloDuque

    Cuerpo embolsado y atado fue abandonado en plena calle en Rionegro
    Foto de Minuto30/ imagen para ilustrar la nota.
    «Embolsado» en Copacabana: Encuentran un cuerpo envuelto en bolsas, en la Autopista Norte

    Resumen: Debido a las condiciones en las que fue hallado el cadáver, en el sitio de los hechos no fue posible determinar el sexo de la víctima ni las causas preliminares de su muerte.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En la madrugada de este jueves 18 de junio, las autoridades de seguridad y organismos de emergencia fueron alertados sobre el hallazgo de un cadáver abandonado en plena vía pública, en jurisdicción del municipio de Copacabana, al norte del Valle de Aburrá.

    Detalles del macabro hallazgo

    Alrededor de las 4:00 a. m. fueron alertadas las autoridades, pues en la Autopista Norte en el sentido desde Bello hacia el Norte y una vez pasada la primera entrada principal al municipio de Copacabana habia un «embolsado» abandonado en una zona semiboscosa.

    Lugar en el que fue hallado un cuerpo "embolsado" en la Autopista Norte, a la altura de Copacabana. Foto: Cortesía

    Lugar en el que fue hallado un cuerpo «embolsado» en la Autopista Norte, a la altura de Copacabana. Foto: Cortesía

    Estado del cuerpo e investigación en curso

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está el Obra – Unidad Deportiva de Belén

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.