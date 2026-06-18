«Embolsado» en Copacabana: Encuentran un cuerpo envuelto en bolsas, en la Autopista Norte

Resumen: Debido a las condiciones en las que fue hallado el cadáver, en el sitio de los hechos no fue posible determinar el sexo de la víctima ni las causas preliminares de su muerte.
Minuto30.com .- En la madrugada de este jueves 18 de junio, las autoridades de seguridad y organismos de emergencia fueron alertados sobre el hallazgo de un cadáver abandonado en plena vía pública, en jurisdicción del municipio de Copacabana, al norte del Valle de Aburrá.
Detalles del macabro hallazgo
Alrededor de las 4:00 a. m. fueron alertadas las autoridades, pues en la Autopista Norte en el sentido desde Bello hacia el Norte y una vez pasada la primera entrada principal al municipio de Copacabana habia un «embolsado» abandonado en una zona semiboscosa.
Estado del cuerpo e investigación en curso
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