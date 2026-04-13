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    Embarcación colombiana fue ataca por autoridades peruanas en el Río Putumayo: Colombia pide explicaciones

    Uno de los hijos del capitán de la embarcción resultó lesionado durante el tiroteo

    Publicado por: SoloDuque

    Canciller Rosa Villavicencio renuncia a la visa de EE.UU. tras sanción contra Petro
    Foto sacada de redes sociales.
    Embarcación colombiana fue ataca por autoridades peruanas en el Río Putumayo: Colombia pide explicaciones

    Resumen: La Cancillería solicitó a su par en Perú un informe detallado y urgente sobre el estado de salud, la situación jurídica y la ubicación exacta de los ciudadanos colombianos que fueron detenidos y que conformaban la tripulación de la lancha "RR. San José".

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia elevó una solicitud formal a las autoridades peruanas para esclarecer un confuso y violento hecho registrado en la frontera sur del país. La noche del domingo 12 de abril, la embarcación colombiana de nombre “RR. San José” fue blanco de múltiples impactos de bala mientras navegaba por el río Putumayo.

    El ataque se produjo a la altura del sector de Marandúa, en jurisdicción del municipio de El Encanto (Amazonas), una zona limítrofe de alto tránsito fluvial.

    El trágico saldo del ataque

    Según la información de conocimiento público y confirmada por la Cancillería, los disparos contra la motonave dejaron consecuencias fatales para la tripulación colombiana:

    Una víctima mortal: El capitán de la embarcación, identificado como José Miguel Gutiérrez, perdió la vida en el lugar de los hechos a causa de los impactos recibidos.

    Un herido: Uno de los hijos del capitán resultó lesionado durante el tiroteo.

    Detenciones irregulares: Se reportó la presunta retención, por parte de las autoridades peruanas, del resto de los ciudadanos que se encontraban a bordo de la lancha.

    El reclamo diplomático de Colombia

    Ante la gravedad de la situación, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, exigió a Lima el esclarecimiento total de las circunstancias de “modo, tiempo y lugar” en las que ocurrió el ataque.

    Asimismo, la Cancillería solicitó a su par en Perú un informe detallado y urgente sobre el estado de salud, la situación jurídica y la ubicación exacta de los ciudadanos colombianos que fueron detenidos y que conformaban la tripulación de la lancha “RR. San José”.

    Mientras se esperan respuestas oficiales desde el vecino país, el Consulado de Colombia en Iquitos (Perú) ya activó sus protocolos e inició las gestiones pertinentes para brindar asistencia consular y acompañamiento jurídico a los connacionales afectados por este lamentable suceso.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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