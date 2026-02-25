Embarcación americana atacada por guardacostas de Cuba sería pesquera: EE.UU. investiga

Resumen: Cuando una unidad de superficie de las Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior, con cinco militares a bordo, se acercó a la embarcación para su identificación, la tripulación de la lancha infractora abrió fuego contra el personal cubano, resultando herido el comandante de la embarcación cubana.

Minuto30.com .- Un grave incidente armado en aguas territoriales cubanas ha puesto en alerta máxima a la Casa Blanca y al estado de Florida. El vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, confirmó que el gobierno monitorea de cerca el ataque ejecutado por tropas guardafronteras de la isla contra una lancha rápida con bandera estadounidense, que dejó un saldo de cuatro tripulantes muertos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, fue el encargado de informar a la administración sobre los hechos, aunque advirtió que muchos detalles aún están bajo verificación.

Versiones encontradas: ¿Ataque o defensa?

El Ministerio del Interior de Cuba emitió un comunicado oficial justificando el uso de la fuerza. Según La Habana:

La embarcación no obedeció la orden de “alto” en sus aguas.

Los tripulantes de la lancha rápida habrían abierto fuego primero contra la patrulla policial cubana.

Como resultado del intercambio, 4 personas murieron y 6 resultaron heridas. Además, el comandante de la embarcación cubana resultó lesionado.

Sin embargo, desde Estados Unidos la perspectiva es de condena. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la apertura inmediata de una investigación criminal, sentenciando que los “comunistas rendirán cuentas” por este acto.

¿Qué tipo de embarcación era?

A pesar de la magnitud del enfrentamiento, reportes de The New York Times aclaran que la lancha atacada no pertenecía a la Guardia Costera ni a la Armada de EE. UU., ni formaba parte de una flotilla oficial.

Se trataría de una lancha motora Pro-Line de 1981, de unos siete metros de largo, utilizada habitualmente para labores de pesca. Este detalle es clave, pues las autoridades estadounidenses buscan determinar si se trataba de una operación de tráfico de personas, transporte de suministros tras la crisis energética o una incursión civil.

Nota del Ministerio del Interior de Cuba

En la mañana del 25 de febrero de 2026, se detectó una lancha rápida infractora en aguas territoriales cubanas. La embarcación, registrada en Florida, Estados Unidos, con número de matrícula FL7726SH, se aproximó hasta una milla náutica al noreste del canal El Pino, en Cayo Falcones, municipio de Corralillo, provincia de Villa Clara.

Cuando una unidad de superficie de las Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior, con cinco militares a bordo, se acercó a la embarcación para su identificación, la tripulación de la lancha infractora abrió fuego contra el personal cubano, resultando herido el comandante de la embarcación cubana.

Como consecuencia del enfrentamiento, al momento de este informe, cuatro agresores a bordo del buque extranjero murieron y seis resultaron heridos. Los heridos fueron evacuados y recibieron asistencia médica.

Frente a los desafíos actuales, Cuba reafirma su determinación de proteger sus aguas territoriales, basada en el principio de que la defensa nacional es un pilar fundamental del Estado cubano para salvaguardar su soberanía y garantizar la estabilidad en la región.

Las investigaciones de las autoridades competentes continúan para esclarecer plenamente los hechos.