Embarazada por estatua de Diomedez Díaz

Resumen: Le salió un nuevo hijo a Diomedez Díaz según Cindy, la mujer que en un video asegura que de tanto sentarse y visitar la estatua del cantante éste la embarazo. La historia viene sustentada por «Sucesos Valledupar» quien a través de un video recoge que ella no ha visto a nadie y su esposo que está prestando servicio militar no lo ve desde hace un año. Por lo que su pareja no le cree la historia y culpa al cacique Diomez Díaz de su estado de gestación. Ahora que la historia de Cindy esta de moda y su testimonio la cosa se pone más interesante.