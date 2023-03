[VIDEO] A embajador de Colombia en Nicaragua lo hackearon

in

El embajador de Colombia en Nicaragua, León Fredy Muñoz, fue víctima de delincuentes cibernéticos que suplantaron su identidad y accedieron a los perfiles personales de todas sus cuentas de redes sociales y correo electrónico.

El pasado 19 de febrero accedieron a su correo personal, al perfil de Facebook, al Instagram, a Twitter, borraron el Fan Page y falsificaron Tik Tok. A la fecha la cuenta de Facebook e Instagram del embajador se encuentra en proceso de recuperación.

De acuerdo al embajador y político, gracias a sus asesores informáticos sus redes sociales se están recuperando parcialmente, «lo que me está pasando a mí le está pasando a mucha gente, a personas naturales, le está pasando también a pequeños y medianos o grandes empresarios, que hoy están siendo extorsionados por estas manos crueles de hackers que vienen quitándoles mucha plata», advirtió.

El diplomático realizó la respectiva denuncia ante las autoridades competentes e hizo un llamado a los especialistas en seguridad del sector público y privado para unir fuerzas contra este tipo de delitos que muchos no pueden enfrentar, «aquí yo si quiero que nos unamos, esto que me está pasando a mí, no quiero que le pase a otras personas y por eso tenemos que unirnos para acabar con este flagelo», concluyó.

Más noticias de Colombia.