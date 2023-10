Embajada de Israel en México lamenta declaraciones y postura del presidente López Obrador

Ciudad de México, 9 oct (EFE).- La Embajada de Israel en México lamentó este lunes las declaraciones del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, emitidas este día en su conferencia diaria, ante el ataque del grupo terrorista Hamás y expresó su inconformidad ante la postura tomada por el mandatario.

Además, la representación diplomática señaló que López Obrador debería condenar los ataques cometidos por el grupo terrorista desde el pasado sábado.

"Valorariamos que el Gobierno de México pudiera considerar una posición que condene de manera contundente los actos barbáricos perpetrados por la organización terrorista Hamás", apuntó la dependencia mediante un comunicado.

"Creemos firmemente en la importancia de condenar aquellos actos que ponen en peligro la vida de los civiles así como rechazar cualquier manifestación de terrorismo que amenace la estabilidad regional e internacional", añadió.

Este lunes, en su conferencia de todos los días, López Obrador rechazó "tomar partido" sobre el histórico conflicto entre Israel y Palestina, aunque el Gobierno de México ha apoyado de manera consistente en foros internacionales la solución de los dos Estados.

“Nosotros no queremos tomar partido porque queremos ser factor para la búsqueda de una solución pacífica", argumentó.

El mandatario opinó que "cuando se enfrentan estos conflictos tan lamentables, es una situación de mucha gravedad que, más que condenas, lo que requiere es búsqueda de soluciones pacíficas, que se dialogue y que se evite el que escale más la confrontación y la violencia".

La Embajada de Israel calificó el ataque de "despiadado y brutal" y dijo que deja en evidencia "la verdadera naturaleza de estas organizaciones terroristas".

"Lamentamos profundamente que el Gobierno de México no haya adoptado una postura más enérgica y decidida ante esta situación", precisó la embajada.

Además, dijo que "la comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar de manera contundente para exigir la liberación inmediata de los cautivos y para condenar con firmeza esta masacre tan cruel e inhumana".

También destacó que como la historia lo ha enseñado repetidamente, "mantener una posición neutral en lugar de tomar partido implica, en última instancia, respaldar y apoyar al terrorismo".

Al manifestar su postura, este lunes, López Obrador pidió una asamblea urgente de la ONU para buscar el diálogo y la paz en el conflicto armado entre Israel y el grupo Hamás en Palestina.

“Dada la urgencia, hoy deberían estar convocando una asamblea de todos los países miembros, y buscar la aprobación de una resolución que ayude a dialogar de inmediato, que lleve al diálogo inmediato de las partes y que no dependa solo del Consejo de Seguridad, porque si no, no se avanza y no se hace nada”, expresó el mandatario.

El gobernante reiteró que la postura de México es la solución pacífica de controversias con un diálogo que debe gestionar la ONU, a la que llamó "anquilosada".

El número de muertos en Israel ascendió este lunes a más de 800 tras al brutal ataque de Hamás del sábado, en lo que es la escalada más grande del conflicto palestino-israelí en décadas.

Israel se declaró el sábado en estado de guerra y ha respondido con bombardeos sobre la Franja de Gaza, de 2,3 millones de habitantes, lo que ha resultado en al menos 493 muertos, entre ellos 91 niños, en el enclave, bajo bloqueo israelí desde 2007, cuando Hamás tomo control del territorio.

Por: EFE