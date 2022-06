Elon Musk es uno de los hombres más importantes y millonarios del momento, aunque su vida profesional es todo un éxito sus relaciones amorosas han sido bastante polémicas.

El magnate de 50 años maneja un amplio curriculum en cuanto a relaciones amorosas y en los últimos meses su nombre ha sido bastante sonado, no solo por anunciar sus pretensiones de comprar Twitter, sino también por quedar vinculado en el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, luego de un ligero romance que tuvo con la actriz en medio de su divorcio con el actor en 2016.

Además, de ello su separación con la cantante Grimes con quien le dio la bienvenida a su segundo hijo en común en diciembre del año pasado.

Musk tiene otros cinco hijos: los gemelos Griffin y Xavier y los trillizos Damian, Saxon y Kai, de un matrimonio anterior.

El dueño de Tesla y SpaceX se dejó ver en una salida bastante romántica con la actriz australiana Natasha Bassett, de 29 años, en St.Tropez, Francia.

El hombre más rico del mundo y la intérprete fueron captados almorzando en el lujoso hotel Cheval Blanc el domingo por la tarde. La pareja disfrutaba de un vino rosado y compartían una canasta de papas fritas en la ciudad costera de la Riviera francesa.

Ambos conversaban y se mostraban bastante cómplices al reír a carcajadas y tomarse de las manos.

Elon Musk, 50, and Natasha Bassett, 27, enjoy romantic getaway in St. Tropez https://t.co/obJHmgDz2j via @pagesix Such a nerd..without the $, she wouldn't be caught dead with him. LOL..it's funny

— MYTAKEMYOPINION (@Halo6181) June 1, 2022