Elon Musk le dice a Maduro que lo llevará a Guantánamo

Minuto30.com .- Una vez más Elon Musk ha respondido en contra de Nicolás Maduro, esta vez a lo que sería Una broma de Ian Miles Cheong periodista malayo con más de un millón de seguidores.

En el video compartido por Cheong se ve a Maduro hablando con militares de la Guardia Nacional que le dicen al dictador que capturaron a dos jóvenes a los que les habrían pagado 50 dólares por atentar en su contra.

El periodista malayo comparte el video con este texto: Maduro gives direct orders to his security forces, instructing them to keep Elon Musk out at all costs. The donkey dictator is delusional enough to think that Elon is going to personally show up and give him a thrashing.

He is afraid. How are these goons going to stop space lasers?

(«Maduro da órdenes directas a sus fuerzas de seguridad, instruyéndoles a mantener alejado a Elon Musk a toda costa. El dictador burro se engaña lo suficiente como para pensar que Elon aparecerá personalmente y le dará una paliza.

Él esta asustado. ¿Cómo van a detener estos matones los láseres espaciales?)

Respuesta de Elon Musk

Elon Musk, dueño de X, Tesla y los cohetes y SpaceX, ha dedicado estos últimos días a responderle jocosamente a Maduro; una vez más utiliza el post del malayo para «constestarle» al venezolano, en un trino fijado en su cuenta y en el que vuelve a usar la analogía al «burro»:

I’m coming for you Maduro!

I will carry you to Gitmo on a donkey

(¡Voy por ti Maduro!

Te llevaré a Gitmo en un burro.)

Gitmo = Guantánamo

Gitmo, al que se refiere Musk es La Base Naval de la Bahía de Guantánamo (en inglés: Guantanamo Bay Naval Base o Gitmo), enclave e instalación militar de los Estados Unidos de América en el mar Caribe,en territorio cubano; en el que llevan a terroristas que representan una amenaza para Estados Unidos como los talibanes que hicieron parte de los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York.

¿Sería allí el final de Maduro?