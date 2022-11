Tras últimátum de Elon Musk, cierran oficinas de Twitter

Este viernes (18 de noviembre) trabajadores de Twitter abandonaron las oficinas de la empresa luego de que su nuevo propietario, Elon Musk, les dio un ultimátum para que decidan a más tardar el jueves si aceptan jornadas de trabajo de «largas horas» o se van.

Una de las directivas del medio afirmó que todos los edificios de sus oficinas están cerrados temporalmente y que el acceso con tarjeta de identificación está suspendido.

De acuerdo con un reporte de Zoë Schiffer, editora de Platformer, las oficinas de Twitter fueron cerradas de forma sorpresiva, “Escuchamos que esto se debe a que Elon Musk y su equipo están aterrorizados de que los empleados vayan a sabotear la empresa. Además, todavía están tratando de averiguar a qué trabajadores de Twitter necesitan cortar el acceso”, expresó en dicha red social.

Twitter's San Francisco headquarters has gone hardcore tonight. #TwitterTakeover pic.twitter.com/DoG5pDD4AD

