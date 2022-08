El jugador Yaser Asprilla desde que llegó a Inglaterra se ha adaptado fácilmente al fútbol inglés, tanto así que en la Championship el colombiano ha compartido sus zancadas y su velocidad con el balón.

Hace poco, el estratega Robert Owen Edwards lo puso de titular en la segunda fecha de la Championship, en un encuentro entre el Watford y el Birmingham City, donde el volante dejó con la boca abierta a más de uno.

Le puede interesar

El joven de 18 años, jugó 76 minutos y fue aplaudido por su técnico. Al salir del terreno de juego, el entrenador lo abrazó y en rueda de prensa le dedicó unas palabras.

“Quiero felicitar a Yaser en su primera titularidad. Lo hizo genial. Se ve como si tuviera nueve años acá y no debería estar en el terreno de juego ¡Pero ‘wow’, es muy habilidoso, con mucha personalidad y con mucha garra!”, expresó Robert.

Cabe mencionar que el próximo partido de Yaser Asprilla con el Watford será en condición de visitante contra el Preston.

💬🇨🇴 “A nice little shout out for Yáser on his first start. He did great. He looks about nine years old, like he shouldn't be on the pitch. But wow, he's got some personality, some ability, and some fight about him as well!”

Edwards 🔛 Asprilla pic.twitter.com/sg999HMb8J

— Watford Football Club (@WatfordFC) August 17, 2022