«Respetamos que el pueblo tome sus decisiones libremente»: ELN aseguró que no intervendrá en las elecciones del país

El comandante del Frente de Guerra Oriental del ELN, Carlos Villareal, anunció que, por su parte, no habrá ningún ataque o intervención que atente contra el proceso de elecciones del país, y que además, será respetuosos de las decisiones que tome el pueblo.

En estas declaraciones, el ELN se comprometió además a no atacar a la población civil de Arauca ni el Oriente colombiano, zonas donde los enfrentamientos entre grupos armados han dejado como resultado más de 80 víctimas, según indicó la Registraduría.

Por otro lado, el grupo guerrillero descartó que, por lo que queda del Gobierno Duque, haya alguna posibilidad de entablar un diálogo. “Hace mucho rato el ELN no ha tomado acciones para incidir en los procesos electorales. Respetamos que el pueblo tome sus decisiones libremente, así no compartamos la visión de la democracia en este país. Frente a este proceso eleccionario no habrá ninguna actitud u hostilidad que frene el desarrollo electoral. Seremos respetuosos de las decisiones que tome el pueblo”, señala el comandante Villareal.

Además, según Villareal, su política de ataque está dirigida al grupo dirigido por ‘Arturo Paz’. “Nosotros le damos la tranquilidad al pueblo del oriente colombiano y de Arauca que no vamos a afectarla con nuestras armas. Nuestra guerra es contra el grupo de ‘Arturo Paz’ y sus milicias”.

