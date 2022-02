Duro golpe al ELN: Autoridades capturaron a cinco integrantes del frente ‘José María Becerra’

in

Cinco integrantes del frente ‘José María Becerra’ del Eln, responsables de atentar contra miembros del ESMAD en Cali el pasado 07 de enero, fueron capturados en medio de la ‘Operación San Rafael’, desarrollada por el Ejército Nacional.

“Queremos informarle al país de una muy importante operación que se llevó a cabo bajo el nombre de operación ‘San Rafael’. En esta operación se adelantaron 5 capturas de integrantes del frente ‘José María Becerra’ del Eln. Estas personas capturadas están vinculadas a ese macabro atentado que se adelantó en la ciudad de Cali contra miembros de la Policía Nacional, integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios y que pretendía generar una masacre de miembros de la Fuerza Pública”, expresó el presidente Duque.

Según indicó el mandatario, a estos miembros del Eln, se les aplicará la nueva ley de Seguridad Ciudadana, «toda vez que se trató de un atentado contra la existencia, la vida de miembros de la Fuerza Pública, y que, por lo tanto, tendrán también la máxima sanción contemplada en nuestro ordenamiento jurídico”.

Por su parte, el Fiscal General Francisco Barbosa, manifestó que las personas capturadas fueron identificadas como Sofía C. C., quien, según la Fiscalía, transportaba, custodiaba y administraba dineros provenientes de extorsiones y de narcotráfico; Oliver O. S., señalado de hacer movimientos contra la Fuerza Pública y realizar ataques en Cali; César Augusto G. E., presunto auspiciador de homicidios, extorsiones, tráfico de estupefacientes y otras conductas, y Server P. C. y Hernán M. quienes, de acuerdo con las informaciones de inteligencia, participaron en lo relativo al atentado contra el ESMAD.

Barbosa manifestó además que “a estas personas se les imputaron los delitos de terrorismo, concierto para delinquir agravado con fines de homicidio terrorismo y tráfico de estupefacientes” y un juez les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

