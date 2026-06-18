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    «Ella sola se desprestigiaba»: Embajador en Suecia responde a Petro por supuesto «complot» contra Verónica Alcocer

    El diplomático afirmó tajantemente que «no necesitaba pagarse un solo peso» para afectar la reputación de Verónica Alcocer, pues ella sola lo hacía

    Publicado por: SoloDuque

    petro veronica guillermo
    «Ella sola se desprestigiaba»: Embajador en Suecia responde a Petro por supuesto «complot» contra Verónica Alcocer

    Resumen: El mandatario ya habría dado la orden de remover a Guillermo Reyes de su cargo diplomático en Suecia, decisión que se haría efectiva apenas finalicen las restricciones de la Ley de Garantías.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El embajador de Colombia en Suecia, Guillermo Reyes, ha desatado una tormenta política tras responder públicamente a las acusaciones del presidente Gustavo Petro sobre una presunta campaña de desprestigio en contra de la primera dama, Verónica Alcocer.

    En una reveladora entrevista en 6AM de Caracol Radio, el diplomático no solo negó rotundamente los señalamientos, sino que expuso aparentes comportamientos inadecuados de Alcocer durante su estadía en Estocolmo.

    El origen del choque y la ruptura de una amistad

    La crisis se originó cuando el presidente Petro sugirió que funcionarios de la embajada en Suecia habían financiado y orquestado una estrategia para afectar la imagen de su esposa. Ante esto, Reyes exigió al mandatario una rectificación inmediata.

    El embajador manifestó su sorpresa y profundo malestar por las acusaciones, recordando que mantiene una amistad de más de dos décadas con la pareja presidencial. A este conflicto político se suma un componente personal: la esposa de Guillermo Reyes, Carmen Larrazábal, era considerada la mejor amiga de Verónica Alcocer, quien ahora señala a ambos de ser los autores de dicha campaña en su contra.

    Las explosivas declaraciones de Guillermo Reyes

    En su defensa, el embajador desestimó la existencia de un complot financiado desde la misión diplomática y apuntó directamente contra las acciones de la primera dama. Según las declaraciones entregadas a los medios, Reyes aseguró que:

    «Ella sola se desprestigiaba»: El diplomático afirmó tajantemente que «no necesitaba pagarse un solo peso» para afectar la reputación de Alcocer, argumentando que sus propias actividades en las tardes y noches en Estocolmo causaban el daño.

    Comportamiento público: Reyes señaló a la primera dama de protagonizar espectáculos bochornosos, describiéndola como una persona «rumbera» y asegurando que se pasó de «cantina en cantina» en evidente estado de embriaguez. Además, mencionó textualmente que a ella «le gustan mucho los suecos».

    Alertas de seguridad diplomática: Según el embajador, la misma Policía diplomática le informaba sobre las salidas desenfrenadas de Alcocer, advirtiendo que su comportamiento estaba afectando negativamente la reputación y la imagen de Colombia en el país europeo.

    Crisis en la Casa de Nariño

    Las declaraciones de Reyes, calificadas como un grave episodio de "fuego amigo" dentro de la administración, habrían caído de la peor manera en el Palacio de Nariño. Según fuentes cercanas al Gobierno, el presidente Gustavo Petro se encuentra profundamente molesto por la exposición pública de la vida privada de su esposa y el impacto de las afirmaciones del embajador. En los pasillos de la Casa de Nariño se escuche el runrun que el mandatario ya habría dado la orden de remover a Guillermo Reyes de su cargo diplomático en Suecia, decisión que se haría efectiva apenas finalicen las restricciones de la Ley de Garantías.
    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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