¡Ella sabía que la acabaría matando! Mujer contó en Facebook que tenía miedo de que su ex la matara y sucedió

Silvia Quinteros fue hallada semienterrada en un solar conocido como “Viejo Vivero” en Hersilia, Argentina. Ya había denunciado varias veces vía Facebook que tenía mucho miedo de que su ex pareja la matara, ya que éste habría violado en varias ocasiones la orden de alejamiento que le tenía impuesta.

Silvia habría vivido más de 10 años en una relación tóxica con su victimario, el cual aseguraba “ser su dueño”, pues no la dejaba trabajar y cuando la víctima comenzó a hacer su vida y a trabajar limpiando el local de una de sus mejores amigas, éste empezó a violar la orden de alejamiento que un juez le había impuesto.

“Tengo que tener ojos en la espalda para ver que no me pase nada, que no me lastimes ni a mí ni a mis hijos. Ni la restricción te para hasta donde fuiste capaz de llegar“, publicó la víctima antes de morir.

Javier Piedrabuena fue detenido bajo la acusación de ser el autor del femicidio de su ex pareja y madre de sus 3 hijos.

A continuación, algunos de los post de la víctima en Facebook antes de morir: