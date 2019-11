“Ella quería ser futbolista, no era guerrillera”, las conmovedoras palabras del padre de una de las niñas asesinadas en el Caguán

Hermes Tique, padre de Diana Medina Garzón una de las menores de edad que murió en el bombardeo del Ejército contra las disidencias de las Farc en el Caquetá, habló con medios de comunicación y aseguró que su hija no era ninguna guerrillera, sino una estudiante.

En conversaciones con la FM, el señor Tique narró que su hija fue reclutada cuando se fue una semana de vacaciones donde una familiar. “Ella me dijo que se iba de la casa ese fin de semana para pasar unas vacaciones donde una hermana de ella y se devolvía el lunes para seguir estudiando en el colegio”, contó.

Narró que se enteró de la muerte de su hija cuando la madre de ésta lo llamó para informarle que la adolescente de 16 años había sido asesinada en medio de un bombardeo en contra de la guerrilla, situación que lo tomó por sorpresa ya que la joven nunca había estado con este tipo de personas o tenía acercamientos con delincuentes, narró el padre para la emisora.

El hombre detalló que su hija era una estudiante y soñaba con ser futbolista. “Ella me decía que quería ser futbolista profesional para sacarnos adelante (…) Los amigos que le distingo son del mismo colegio porque ella nunca me llegaba con diferentes amigos, yo la llevaba al colegio y la traía, si iba a hacer tareas yo la llevaba y la traía a la finca”, relató.

De igual forma, resaltó que su hija nunca pensó o manifestó su interés en ser parte de la guerrilla, “hablábamos del tema para que ella no fuera a cometer ese error. Aquí en Caquetá se han escuchado tantas muertes en combate, en enfrentamientos entre guerrilla y Ejército y uno sabe que eso no es un juego (…) Pedirle que no recluten niños, que son nuestro futuro y le están quitando un futuro a Colombia”, agregó.

