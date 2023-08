VIDEO. ‘Ella me acercó su cuerpo’: Rubiales culpó a Jenni Hermoso del ‘apasionado’ beso

in

Mientras la prensa española e internacional aseguraba que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, iba a renunciar, el dirigente se presentó en la Asamblea con una frase contundente, “¡No voy a dimitir!”.

Rubiales y su explicación de lo ocurrido.

”Ella fue la que me subió en brazos y me acercó su cuerpo.

Y yo le dije: ¿un piquito?

y ella me dijo. Vale”

Juzgad vosotrospic.twitter.com/KsM797yIzY — Almudena Ariza (@almuariza) August 25, 2023

Como se recordará, Rubiales le dio un ‘apasionado’ a la jugadora y figura de la Selección Española, Jenni Hermoso, en momentos en que realizaba la imposición de medallas tras el título de la selección en el Mundial de Fútbol Femenino de la FIFA que se disputó en Australia y Nueva Zelanda.

Pero además de no renunciar, Rubiales’ explicó’ la situación y, palabras más, palabras menos, culpó a la jugadora del beso que ahora lo tiene en el ojo del huracán.

‘Me levantó del suelo, que casi nos caemos, y al dejarme en el suelo, nos abrazamos, ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo”, dijo el dirigente en una explicación que palabra tras palabra se iba poniendo más polémica.

Rubiales agregó que en ese momento “nos abrazamos y le dije, olvídate del penalti, has estado fantástica, sin ti no hubiéramos ganado este mundial, ella me contestó, eres un crack”.

Según el dirigente de la RFEF fue pidió autorización para el beso y la jugadora lo habría aceptado.

“Yo le dije, un piquito y ella me dijo, vale, fue el piquito, durante todo este proceso con varios manotazos en mi costado, y despidiéndose con un último manotazo en mi costado y lléndose riéndose, esa es la secuencia de todo”, dijo Rubiales.

En medio de su declaración en la Asamblea de la RFEF el funcionario, además de no dimitir, manifestó que era víctima de una especie de cacería, surgido de lo que denominó un “falso feminismo”.

Hasta ahora la jugadora, Jenni Hermoso no se ha pronunciado sobre las últimas declaraciones de Rubiales.

