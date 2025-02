Ella es Érika, la joven de 20 años que pide a gritos la eutanasia porque quiere morir dignamente

Resumen: Érika Yanira Morales, una joven de 20 años de Pasto, Nariño, ha conmocionado a Colombia al solicitar morir dignamente por eutanasia debido a las secuelas de un golpe que sufrió a los 17 años, dejándola cuadripléjica. Después de un año y siete meses en cuidados intensivos, su vida depende de una máquina y no puede moverse ni valerse por sí misma. A través de un sistema de comunicación con letras, pidió a su familia que soliciten la eutanasia, pero la EPS Emssanar rechazó la solicitud. Su familia continúa luchando para que le otorguen la muerte digna que ella desea.

La historia de Érika Yanira Morales, una joven de 20 años que nació en Pasto, Nariño, ha conmovido a Colombia porque a tan corta edad ella ya está cansada de luchar por su vida y quiere descansar en paz, muriendo dignamente por medio de la eutanasia.

En 2021, cuando tenía apenas 17 años de edad, a Érika le pegaron con una botella que en principio la dejó inconsciente, pero el golpe fue tan letal que la dejó cuadripléjica.

Ella, según el relato de su mamá, Alba Morales, a Noticias Caracol, estuvo en cuidados intensivos un año y siete meses. Cuando despertó «la niña había perdido su movilidad de todo su cuerpo».

La situación fue tal que uno de los médicos le dijo a la familia que ella tenía infarto cerebral con secuelas múltiples severas, por lo que no iba a recuperarse y quedó postrada en una cama, sabiendo que su vida dependerá de una máquina, y que no puede valerse por si misma, pues no se mueve.

La única forma que tiene Érika para comunicarse es señalando las letras del abecedario, y así le pidió a la familia que «pidamos que ella quiere que le practiquen la eutanasia porque hoy ella ya no aguanta más los dolores».

Sin embargo, la situación ha sido muy tediosa, pues según la mamá, la EPS Emssanar indicó que la respuesta fue «no favorable», por lo que se niegan a realizarle la eutanasia a esta joven.

La familia seguirá intentando que las autoridades en salud la escuchen y le puedan dar la muerte digna que se merece.