Elkin Soto fue reportado como desaparecido en Bello

Elkin Soto Villalobo, de 39 años, fue reportado como desaparecido el 16 de octubre de 2025 en la vereda Hoto Viejo, municipio de Bello, Antioquia.

Entre las señales particulares que pueden ayudar a identificarlo se destaca una cicatriz quirúrgica en el labio superior y un tatuaje en el brazo derecho con la inscripción “UN CRISTO – TRES CRUCES”.

En cuanto a sus características morfológicas, Elkin tiene contextura mediana y piel morena. Su cabello es liso, negro y corto; su rostro es redondo, con nariz achatada y ojos medianos de color negro. Presenta barba y bigote medianamente poblados, tipo chivera, y labios de tamaño medio.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes