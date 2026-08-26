Elkin Rivero, Elías Cabrera y Nico Rodriguez, bajas de Atlético Nacional pa´largo rato

Resumen: El departamento médico 'verdolaga' publicó el parte oficial de lesionados previo al 'clásico de verdes' por la fecha 7. La situación más grave es la de Nico Rodríguez, quien estará fuera de las canchas hasta por dos meses.

Minuto30.com .- Las alarmas están encendidas en el cuerpo técnico y la afición de Atlético Nacional. De cara al esperado ‘clásico de verdes’ que se disputará este miércoles 26 de agosto en el estadio Atanasio Girardot, correspondiente a la fecha 7 del campeonato, el club entregó un desalentador parte médico que confirma la ausencia prolongada de tres de sus jugadores.

Las bajas de Elkin Rivero, Elías Cabrera y Nico Rodríguez obligarán a replantear el esquema táctico del equipo para los próximos compromisos, ya que sus tiempos de recuperación los marginarán de una parte importante de la temporada.

El reporte médico oficial

Esta es la situación clínica detallada de los tres jugadores que integran el departamento médico de la institución antioqueña:

Nico Rodríguez (6 a 8 semanas de incapacidad): Es la baja que más lamenta la afición. Tras salir entre lágrimas y con evidentes muestras de dolor durante el compromiso de la fecha 6, los exámenes médicos confirmaron los peores temores: sufrió un esguince de ligamento colateral de la rodilla izquierda. Su regreso a las canchas tomará al menos dos meses.

Elkin Rivero (4 semanas de incapacidad): El jugador presentó una fractura en uno de los dedos de su pie derecho. El departamento médico determinó que su proceso de recuperación y readaptación física tomará un mínimo de un mes antes de recibir el alta médica.

Elías Cabrera (Retorno según evolución): El jugador, que llegó como refuerzo para esta temporada, se encuentra lidiando con una contusión en el gastrocnemio medial de la pierna izquierda. Cabe resaltar que Cabrera llegó a la institución arrastrando problemas físicos, por lo que su debut y disponibilidad siguen siendo una incógnita que dependerá de su evolución diaria.

Con este panorama, el equipo de Lucas González deberá echar mano de su plantilla y divisiones menores para afrontar el importante duelo de este miércoles ante su afición en el máximo escenario de los antioqueños, buscando una victoria que le permita sobreponerse a este difícil momento con las lesiones.