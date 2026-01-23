Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Elkin de Jesús Quirós Román desapareció el día 5 de enero de 2026 en el municipio de Andes, Antioquia . Su paradero se desconoce, y se ha difundido información sobre sus características físicas para facilitar su identificación y localización.

Elkin de Jesús Quirós desapareció en el municipio de Andes

Se describe como una persona de contextura delgada y rostro ovalado, con piel blanca. Tiene cabello corto, liso y entrecano, sin particularidades especiales, y no presenta calvicie. Sus ojos son cafés y de tamaño mediano, la nariz es recta y la boca mediana con labios delgados.

No tiene barba ni bigote, y sus orejas presentan lóbulo separado. No se registran otras particularidades destacables.

