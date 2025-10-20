Elkin Darío Marín desapareció en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Elkin Darío Marín Ballesteros desapareció el 17 de octubre de 2025 en el barrio Antonio Nariño, ubicado en Medellín, Antioquia.

Al momento de su desaparición, tenía 56 años de edad. Desde entonces, su paradero es desconocido y se solicita cualquier información que pueda ayudar a ubicarlo.

Entre sus señas particulares, Elkin presenta cicatrices en ambos antebrazos y le falta una parte de la primera falange del cuarto dedo. Al momento de desaparecer, vestía un jean negro, una camiseta roja y tenis de color blanco con verde.

En cuanto a sus características físicas, tiene contextura delgada, piel blanca, cabello liso y corto. Su rostro es alargado, con nariz recta, boca pequeña, labios medianos y ojos pequeños de color café.

