La modelo Elizabeth Loaiza dijo el valor que le costaría su cirugía abierta de extracción de biopolímeros en sus glúteos a la que se someterá en pocos días.

A través de su cuenta de Instagram, Elizabeth estaba hablando por medio de la opción de preguntas con sus fans, dijo esto: “Esta pregunta me encanta que me la hagan para generar conciencia porque ponerse biopolímeros es muy barato comparado a lo que vale retirárselos. Está alrededor de 30 millones de pesos, más exámenes, post operatorios y demás”.

Al parecer, a la modelo no le gusta la forma de sus glúteos, pero dice que luego de la cirugía dejará ver más su cola. “Creo que sí lo voy a hacer, no me había atrevido a mostrar mis nalgas, que tengo tan espantosas, pero ya que me van a operar sí les voy a mostrar todo”, aseguró en dicha red social.