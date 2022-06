Tras cinco días de nacida, Elizabeth Loaiza mostró a su hija Mía

in

La modelo caleña Elizabeth Loaiza mostró a su hija recién nacida, por medio de su cuenta de Instagram dejó ver el rostro de su hija.

Lo que llamó la atención de los internautas fueron los claros ojos de la bebé, algunos dicen que tiene mucho parecido con la primera hija de la modelo, Ana Sofia Escruceria Loaiza.

«El papá dijo que no la iba a mostrar hasta que tuviera más de dos meses porque hay muchos mitos acerca del tema. Uno de ellos es el ojo, estuve leyendo acerca de este y decía: ‘La idea se apoya en el poder de la mirada, o mejor dicho, de la energía que emana la mirada, que puede tener intenciones claramente benéficas o maléficas. Es por eso que cuando alguien recibe una mirada maliciosa, portadora de malos deseos, envidia o celos puede sufrir mal de ojo'», escribió Elizabeth Loaiza tras publicar varias fotos de su bebé.

Y agregó: «Ayer le pregunté a la esposa de mi tío que es del Amazonas y cree en todo eso, me dijo que no pusiera fotos de la niña hasta los 2 meses que porque a mi prima le hicieron mal de ojo. Le pregunté: ¿A qué edad?, me respondió que al año y medio».

«Entonces si a un niño le pueden hacer eso a cualquier edad, según las creencias, pues no hay motivo para no postear a un bebé a cualquier edad», expresó la modelo.

En el escrito de la publicación también recordó todos los procedimiento que tuvo que pasar antes de llegar a tener en sus manos a su segunda hija.

«Sufrí una pérdida, un legrado, un cáncer de útero a raíz de ese embarazo fallido, me sometí a 16 quimioterapias para salvar el útero y ¿saben que fue lo más importante? Que siempre tuve FE inquebrantable, esa fe que mueve montañas y hace milagros inexplicables», se puede leer en el últimos post de Elizabeth Loaiza.