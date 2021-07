¿Le pegaron? Elizabeth Loaiza mostró un moretón en el ojo tras, según dijo, golpearse en el baño

La reconocida modelo Elizabeth Loaiza, confesó a través de sus redes sociales que fue víctima de un accidente en el baño, luego de que varios seguidores le preguntaran sobre lo ocurrido tras una foto en la que aparece con un ojo morado.

“Soy una bola, soy una pelotuda. Estaba en el baño, me fui a parar, se me resbaló un pie hacia un lado y me di contra el vidrio de la ducha y caí de lado como una pelota. Creo que me partí la nariz”, dijo la top model y empresaria caleña.

Según la empresaria, re realizará una radiografía para verificar que no sufrió ninguna fractura, y mostró los moretones que le quedaron en el ojo y la nariz.

“Antes no me han salido más porque me he echado cremitas y eso. Ahí voy mejorando”, dijo.

Así se ve Elizabeth Loaiza

«Sentí morirme por automedicarme»: presentadora de RCN contó su ‘viacrucis’ https://t.co/qHEMtslsAs — Minuto30.com (@minuto30com) July 15, 2021

Lea también: Lindo gesto, Daddy Yankee cumplió petición a niño que será operado del corazón