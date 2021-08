A través de un programa de entretenimiento la modelo Elizabeth Loaiza habló sobre la multa de la Superintendencia de Industria y Comercio por publicidad engañosa con unas pruebas rápidas de covid-19 en sus redes sociales.

En el mes de junio de 2021, se conoció la noticia de que la entidad le impuso una multa de $136.278.900 a Elizabeth Loaiza por publicidad engañosa tras promocionar pruebas rápidas de Covid-19.

“Lo dejan a uno manicruzado, porque queda uno sin derecho a defenderse, entonces, ellos sacan una noticia que dice ‘sancionada la modelo Elizabeth Loaiza con yo no se cuantos millones de pesos o más de 100 millones de pesos’ pero realmente esa sanción no está en firme porque el proceso no ha acabado”, señaló la modelo durante la entrevista con el programa del Canal Uno.

La modelo dijo que ella tiene derecho «como cualquier colombiano el derecho a defenderme y esperamos tener una respuesta buena por parte de la Superintendencia”.

Elizabeth Loaiza habló de la millonaria sanción de la SIC