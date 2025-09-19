Armenia, la capital del Quindío, se convierte en el epicentro del BMX Freestyle con la celebración del Primer Campeonato Nacional de la disciplina, que se lleva a cabo desde este viernes 19 hasta el domingo 21 de septiembre.

El evento congrega a 73 riders que representan a nueve ligas de todo el país. El campeonato destaca por la presencia de figuras de talla internacional.

En la rama femenina, la atención se centra en las mellizas Queen Saray y Lizsurley Villegas.

Ambas llegan al evento con recientes logros como el oro en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y en el Campeonato Panamericano de la disciplina, respectivamente.

Por su parte, la categoría masculina cuenta con riders de alto nivel, incluyendo a Luis Rincón, campeón de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024.

Armenia acoge a la Élite: Arranca el Primer Campeonato Nacional de BMX Freestyle con 73 riders

También con Saúl Hernández, medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, además de Juan Camilo Caicedo, entre otros talentos.

La jornada de este viernes estuvo dedicada a los entrenamientos oficiales en todas las categorías de ambas ramas, que van desde los expertos de 7 a 13 años hasta la élite UCI.

El sábado será el día de las clasificaciones que determinarán a los finalistas de cada grupo.

El evento culminará el domingo con las finales en todas las categorías. En esta jornada se conocerán a los primeros campeones nacionales en la historia del BMX Freestyle en el país.

Horarios de competencia:

Sábado:

Expertos 7 a 13 años Varones – 8:10 a.m. a 9:00 a.m.

Expertos 14 a 16 años Varones – 9:10 a.m. a 10:30 a.m.

Expertos 17 años y más Varones – 10:40 a.m. a 12:00 m.

Élite UCI Damas y Expertas Damas – 12:15 p m. a 1:10 p.m.

Élite UCI Varones – 1:25 p.m. a 4:05 p.m.

Domingo:

Expertos 7 a 13 años Varones: 8:00 a.m. – 9:00 a.m.

Expertos 14 a 16 años Varones: 9:00 a.m. – 10:00 a.m.

Expertos 17 años y más Varones: 10:00 a.m. – 11:00 a.m.

Élite UCI Damas – Expertas Damas: 11:00 a.m. – 12:20 p.m.

Élite UCI Varones: 12:20 p.m. – 1:40 p.m.

Más noticias de Deporte