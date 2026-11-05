Elisa Maria Tangarife Restrepo desapareció en Medellín

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Resumen: Elisa Maria Tangarife Restrepo, de 43 años de edad, de sexo femenino y de nacionalidad colombiana, se encuentra reportada como desaparecida desde el 20 de octubre de 2026, fecha en la que fue vista por última vez en Medellín.

Elisa Maria Tangarife Restrepo, de 43 años de edad, de sexo femenino, identidad de género mujer y de nacionalidad colombiana, se encuentra reportada como desaparecida desde el 20 de octubre de 2026, fecha en la que fue vista por última vez en Medellín.

Como señales particulares presenta tatuajes en el brazo derecho, las pantorrillas, los muslos y la espalda, y cabello tinturado de rubio.

Si usted la ha visto o tiene información sobre su paradero, puede comunicarse con la Sección de Policía Judicial – CTI Medellín, Grupo de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Carrera 64 C N. 67-300, Bloque H, Piso 1, teléfono 604 5903108 extensión 41972, o al celular 318 53 22 767.