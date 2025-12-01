La selección colombiana femenina de Futsal, dirigida por Roberto Bruno, concluyó hoy su histórica participación en la Copa Mundial al caer eliminada en la instancia de cuartos de final.

El sueño mundialista de la ‘tricolor’ llegó a su fin tras un disputado encuentro contra su similar de Argentina, que se impuso con un marcador final de cuatro goles a uno.

A pesar de la derrota, el combinado nacional logró posicionarse entre las ocho mejores selecciones del mundo en esta disciplina.

El único gol colombiano en el decisivo encuentro de cuartos fue obra de Laura Bustos, quien logró descontar tras una precisa asistencia de Alejandra Apraez.

Este tanto no fue suficiente para superar la efectividad del seleccionado argentino, que demostró su jerarquía para avanzar a la semifinal.

La derrota marca el cierre de un camino memorable para la ‘Sele’, que deja el torneo con la satisfacción de haber competido al más alto nivel global.

¡Eliminadas! La ‘Sele’ de Futsal se despidió de la Copa Mundial Femenina

El recorrido de Colombia en el campeonato estuvo marcado por la garra y la eficacia. La fase de grupos inició con una importante victoria de 2-1 frente a Canadá, con goles de Angely Camargo y Nicole Mancilla.

Aunque cayeron en el segundo encuentro ante el poderoso equipo de España, lograron asegurar su paso a la siguiente fase con una contundente goleada 4-1 sobre Tailandia, gracias a las anotaciones de Diana Celis, Valentina Rodríguez y un doblete de Merlín Salcedo.

La eliminación en cuartos de final ante la ‘Albiceleste’ pone punto final a una actuación que es sinónimo de progreso y ambición para el Futsal femenino colombiano.

La selección demostró tener el talento y la determinación para medirse con las potencias mundiales, sentando un precedente positivo para futuras competiciones.

El cuerpo técnico y las jugadoras regresan a casa con el orgullo de haber dejado el nombre del país en alto.

