¡Eliminadas! La ‘Sele’ de Futsal se despidió de la Copa Mundial Femenina

    Colombia Futsal Femenino cayó 4-1 ante Argentina en cuartos de final del Mundial, quedando entre las ocho mejores. Foto: FCF
    Resumen: La selección colombiana femenina de Futsal, dirigida por Roberto Bruno, finalizó su histórica participación en la Copa Mundial tras ser eliminada en cuartos de final por Argentina con un marcador de 4-1, a pesar del único gol colombiano anotado por Laura Bustos. El equipo nacional aseguró su lugar entre las ocho mejores selecciones del mundo, logrando importantes victorias en la fase de grupos contra Canadá (2-1) y Tailandia (4-1), y demostrando en el torneo el progreso y el talento del futsal femenino colombiano a nivel global.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La selección colombiana femenina de Futsal, dirigida por Roberto Bruno, concluyó hoy su histórica participación en la Copa Mundial al caer eliminada en la instancia de cuartos de final.

    El sueño mundialista de la ‘tricolor’ llegó a su fin tras un disputado encuentro contra su similar de Argentina, que se impuso con un marcador final de cuatro goles a uno.

    A pesar de la derrota, el combinado nacional logró posicionarse entre las ocho mejores selecciones del mundo en esta disciplina.

    El único gol colombiano en el decisivo encuentro de cuartos fue obra de Laura Bustos, quien logró descontar tras una precisa asistencia de Alejandra Apraez.

    Este tanto no fue suficiente para superar la efectividad del seleccionado argentino, que demostró su jerarquía para avanzar a la semifinal.

    La derrota marca el cierre de un camino memorable para la ‘Sele’, que deja el torneo con la satisfacción de haber competido al más alto nivel global.

    El recorrido de Colombia en el campeonato estuvo marcado por la garra y la eficacia. La fase de grupos inició con una importante victoria de 2-1 frente a Canadá, con goles de Angely Camargo y Nicole Mancilla.

    Aunque cayeron en el segundo encuentro ante el poderoso equipo de España, lograron asegurar su paso a la siguiente fase con una contundente goleada 4-1 sobre Tailandia, gracias a las anotaciones de Diana Celis, Valentina Rodríguez y un doblete de Merlín Salcedo.

    La eliminación en cuartos de final ante la ‘Albiceleste’ pone punto final a una actuación que es sinónimo de progreso y ambición para el Futsal femenino colombiano.

    La selección demostró tener el talento y la determinación para medirse con las potencias mundiales, sentando un precedente positivo para futuras competiciones.

    El cuerpo técnico y las jugadoras regresan a casa con el orgullo de haber dejado el nombre del país en alto.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

