Después de la eliminación, Comesaña dividió a la poderosa hinchada

Luego del papelón de Julio Avelino Comesaña como estratega de la Copa Sudamericana en la cual dirigió al Deportivo Independiente Medellín para que la participara, más no que la compitiera como su poderosa hinchada lo esperaba, se presenta en estos momentos una división por parte de sus seguidores para que al final del semestre, continúe o no como su director técnico este colombo-uruguayo, indiferente si es campeón o no del fútbol profesional colombiano.

La bronca que se presenta en estos momentos es por la expectativa e ilusión que el seguidor escarlata generó con este torneo internacional, hasta el punto de acompañarlo masivamente aun fuera de su predio, lo cual fue indiferente para un técnico que tomó este torneo como algo secundario y de poca importancia.

Muchos hinchas una vez identificaron el grupo asignado en este torneo internacional, precisaron que era la mejor oportunidad de pasar a una siguiente fase, toda vez que los rivales eran ganables por sus mismas condiciones o nivel futbolístico en sus respectivos países donde se incluía al Internacional de Porto Alegre, infortunadamente los resultados fueron adversos.

Caso similar se presenta en estos momentos en el torneo local, para nadie es un secreto que al Deportivo Independiente Medellín le tocó en el octogonal final un grupo ganable como para ser el líder y más cuando se enfrentará al Envigado Fútbol Club que es prácticamente tener doble localía.

En el papel, el rival a vencer es el Deportes Tolima, onceno que llega con el favoritismo y por ello el “Equipo del Pueblo” debe doblegarlo en el Atanasio Girardot y sumar puntos en el Manuel Murillo Toro como para pensar en la gran final de esta Liga Betplay.

Ser campeón es quizás la única opción que los anti Comesaña le exigen a un técnico que los dejó con la ilusión de avanzar en una copa internacional y más cuando su propuesta fue defensiva, temerosa y poca recursiva como para llegar más lejos.

Otros poderosos seguidores por el contrario avalan y destacan el trabajo realizado por don Julio a la fecha. El solo hecho de haber metido el equipo entre los ocho y potenciar algunos jugadores, los deja más que satisfechos hasta el punto de manifestar que aun si no se queda campeón este año, debe continuar su proceso como técnico.

Mi posición apunta más a inversiones en jugadores que debe realizar la dirigencia del Deportivo Independiente Medellín encabezada por el señor Raúl Giraldo Gómez. No podemos continuar con un equipo escaso en nómina como sucedió en el presente torneo al momento de enfrentar tres torneos. Quedamos cortos hasta con un técnico que tiene dividida a la poderosa hinchada.

