Resumen: Si tiene alguna información sobre el paradero de Eliath, por favor comuníquese al grupo de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Fiscalía

Eliath Urbizagastegui Medina se extravió el 2 de septiembre ¿lo ha visto?

Minuto30.com .- Se solicita la colaboración de la ciudadanía para encontrar a Eliath Urbizagastegui Medina, un joven de 23 años que desapareció en Medellín el pasado 2 de septiembre de 2025.

Eliath mide 1.67 cm, es de contextura delgada y piel trigueña. Su cabello es castaño oscuro, liso y corto, y sus ojos son de color café.

Si tiene alguna información sobre su paradero, por favor comuníquese al grupo de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Fiscalía, al whatsapp 3185322767,

Si considera improcedente esta búsqueda acuda personalmente a las autoridades

