Eliath Urbizagastegui desapareció en Santa Elena

Resumen: Eliath Urbizagastegui Medina es un hombre colombiano de 24 años de edad, cuya desaparición fue reportada recientemente. De acuerdo con la información disponible, no se cuenta con detalles sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición, ni tampoco se han registrado señales particulares que permitan facilitar su identificación.

Eliath Urbizagastegui Medina es un hombre colombiano de 24 años de edad, cuya desaparición fue reportada recientemente. De acuerdo con la información disponible, no se cuenta con detalles sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición, ni tampoco se han registrado señales particulares que permitan facilitar su identificación.

El caso se sitúa en la vereda Paysandú, ubicada en el corregimiento de Santa Elena, en la ciudad de Medellín. La fecha en la que se le vio por última vez fue el 14 de marzo de 2026, lo que ha generado preocupación entre sus familiares y la comunidad, debido a la falta de información concreta sobre su paradero.

Hasta el momento, los datos disponibles son limitados, lo que dificulta las labores de búsqueda. Por esta razón, cualquier información adicional que pueda aportar a su localización resulta de gran importancia, con el fin de avanzar en la investigación y contribuir a su pronta aparición.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes