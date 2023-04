Con un fuerte mensaje la presentadora de televisión Elianis Garrido ha hecho frente a cada una de las criticas que sobre ella han caído luego de someterse meses atrás a una intervención quirúrgica. Ella lleva tres intervenciones en su nariz, la segunda cirugía la realizó para corregir un queloide en a punta de la misma, este surgió como producto de una primera visita al quirófano.

“A las personas que están criticando mi nariz, que me encanta, así respingada, grande y larga, les voy a decir algo con mucho respeto: esta es mi cara, este es mi rostro, esta es mi vida, esta es mi nariz y fue mi plata la que pago la cirugía, y estoy feliz”, dijo en primera instancia la presentadora.

La última vez que visitó el cirujano fue porque su cuerpo rechazó el injerto y sufrió fuertes dolores e inflamación. Es por ello que enumeró cada uno de los beneficios que la intervención le dejó y adelantó la fecha estimada para ver los resultados de la misma.

“Uno, puedo respirar super bien por fin, dos, porque ya no me duele y tres, porque por fin me siento muy cómoda. La nariz aún está desinflamándose porque apenas tengo tres meses, digamos que aún no se ve el resultado final, se va a ver por ahí en tres meses más”, agregó Elianis Garrido.

Pero al mismo tiempo enfatizó más su respuesta al ser mucho más directa con todas aquellas personas que se dedican a criticarle su apariencia.

“Dejen de esa mala costumbre de estar criticando el cuerpo, el peso, las decisiones sobre el cuerpo de los demás, espero que no se enojen y no se ‘deliquen’”

No creo que haya algo que sea menos “humilde “ que decir : te voy a dar mi “humilde opinión …” sobre un tema del que nadie te ha pedido opinión . Y del que NO deberías siquiera tener una opinión que compartir porque no incumbe tu vida , tu cuerpo, tu familia o tu economía . — Elianis Garrido (@ELIANISGARRIDO) April 4, 2023

Sin embargo, eso no fue todo, pues se refirió a una amiga —que según sus palabras dejó de serlo hace mucho por la distancia marcada— y remató con unas palabras que sin dudas dejaron más preguntas que respuestas.

“Nunca me saluda, nunca me dice feliz cumpleaños, feliz año nuevo o feliz día de la mujer. A darme su humilde opinión sobre mi cirugía de nariz, que me quedó grande y gracias a Dios me quedó grande, me encanta, y no te pedí ni un peso para pagarla, y la pague en efectivo gracias a Dios y a mi trabajo honesto y honrado porque yo no le lavo plata a nadie”, finalizó Elianis Garrido.

