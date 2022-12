La presentadora Elianis Garrido luego de una ausencia de varios días en redes sociales, regresó para compartir con sus seguidores la razón y expresar además el cariño y apoyo que siempre le brindan.

Resulta que Garrido, comentó a sus seguidores que tuvo que someterse a una tercera cirugía en su nariz, pero claramente, esto no fue por cuestiones de vanidad, sino que ahora su salud estaba en juego.

Según lo que contó la también bailarina en sus redes sociales, desde hace un tiempo venía sintiendo algunas molestias en su nariz, y tras varias evaluaciones descubrieron que su cuerpo estaba rechazando algunos injertos que tuvieron que ponerle en la cirugía anterior.

“Mi piel y los injertos del cartílago de la oreja empezaron a molestar con el tiempo, ¿por qué? No lo sé. No soy médica, pero según me han explicado, pasa mucho con personas con problemas de cicatrización y de piel gruesa…Este último año he tenido un dolor constante en la nariz, como cuando tienes un barrito que no sale. Era molesto, y había días que amanecía hinchada, enrojecida y la cicatriz interna me dolía aún dos años después de la cirugía” Explicó Elianis.

Pero, afortunadamente entre tanto, compartió agradecida que encontraron solución a eso y que a parecer su nueva cirugía pinta como todo un éxito.

